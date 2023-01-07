МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Некоторые российские туроператоры получили от принимающих компаний в Таиланде сообщения об ужесточении ковидных правил с 9 января, однако официального приказа о ковидных ограничениях пока нет, сообщили РИА Новости в "Интуристе". Таиланд планирует принять до миллиона российских туристов в 2023 году

"Информируем вас, что кабинет министерства здравоохранения экстренно принял правки по въезду туристов в Королевство Таиланд. Изменения вступают в силу 9 января 2023 с 01:00. На срок до 31.01.2023 16:59", — говорится в сообщении, которое предоставлено РИА Новости туроператором "Интурист".

Согласно новым правилам, все туристы в возрасте от 18 лет и старше при въезде в страну должны предъявить один из следующих документов: сертификат о вакцинации, подтверждающий получение двух доз вакцины от Covid-19, вторая доза должна быть сделана не ранее 14 дней до прибытия. В письме уточнили, что сертификаты не имеют срока давности. Заехать в Таиланд также можно со справкой о выздоровлении от Covid-19, полученной не более чем за 180 дней до вылета, или со справкой о медицинском освобождении от вакцинации по состоянию здоровья. В справке должна быть указана причина противопоказаний к вакцинации.

Указывается, что дети до 18 лет допускаются в страну без вышеперечисленных документов. "Туристы, прибывающие из стран, правила которых не позволяют возвращение в страну в случае заражения Covid-19, должны иметь медицинскую страховку, покрывающую период отдыха плюс 7 дней", — уточнили в письме.

В списке одобренных вакцин, в том числе, Sputnik V и Sputnik Light.