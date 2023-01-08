МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" проинформировала, что с понедельника пассажирам старше 18 лет для въезда в Таиланд потребуются сертификат о вакцинации, справка о перенесенном коронавирусе или справка о противопоказаниях к вакцинации, в связи с новым требованием пассажиры могут вернуть билеты, изменить дату вылета или направление, сообщает перевозчик. Российских туроператоров уведомили об ужесточении ковидных норм в Таиланде

В субботу другая российская авиакомпания Azur air уже сообщала, что пассажирам старше 18 лет для регистрации на самолет в Таиланд с 9 января потребуется справка о вакцинации или о выздоровлении от коронавируса.

"В рамках мер по контролю за распространением COVID-19 с 9 января 2023 года Королевство Таиланд обновило правила въезда иностранных граждан на территорию страны. Нижеперечисленные требования актуальны также для пассажиров, вылетающих рейсами 8 января 2023 года с датой прибытия 9 января 2023 года", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что все туристы старше 18 лет по прибытии в Таиланд должны иметь при себе один из документов о коронавирусе (переведенных на английский язык). Так, пассажир может предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19 любой из вакцин, одобренных ВОЗ и министерством общественного здравоохранения Таиланда (в перечень одобренных вакцин входят "Спутник V" и "Спутник Лайт"). С момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней. В Azur Air рассказали, что потребуется для регистрации на рейс в Таиланд

Вместо сертификата можно предоставить справку, подтверждающую выздоровление от COVID-19, полученную не менее чем за 180 дней до вылета, или справку, подтверждающую медицинские противопоказания к вакцинации.

"В связи с обновлением правил въезда на территорию Таиланда, пассажирам, у которых оформлены билеты "Аэрофлота" в Бангкок и Пхукет до 9 января 2023 года, предоставляется возможность: выбрать другое направление перевозки с доплатой разницы по тарифу, если таковая возникнет; изменить бесплатно дату вылета на любую другую в течение срока действия билета; произвести вынужденный возврат авиабилета при условии, что путешественник отказался от полёта до окончания регистрации на рейс", — говорится в сообщении.