МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Въезд в Таиланд из-за рубежа будет возможен не только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о перенесенной болезни, но и при сдаче ПЦР-теста по прибытии в страну, сообщает авиакомпания Azur air. "Аэрофлот" предупредил о новых правилах на рейсах в Таиланд

Ранее Azur air и "Аэрофлот" информировали, что с 9 января въезд в Таиланд возможен только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или справки о противопоказаниях к вакцинации.

"С 9 января 2023 года вылет в Таиланд будет возможен не только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении, но и при прохождении ПЦР-теста по прибытии в Таиланд", — говорится в сообщении.

Как отмечает перевозчик, при регистрации на рейс необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении. "В этом случае проходить ПЦР-тест по прилете не нужно", — указывает компания.

Если пассажир не сможет предъявить требуемые документы, то ему нужно будет пройти ПЦР-тест по прибытии. Указанные правила распространяются на пассажиров старше 18 лет.