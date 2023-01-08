МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Горнолыжные трассы "Красной Поляны" возобновили работу, приостановленную в субботу в связи с плохой видимостью и неблагоприятными погодными условиями. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе сочинского курорта. Туристам рассказали, как въехать в Таиланд без сертификата о вакцинации

Кроме того, туристы вновь могут оформить ски-пассы.

Для катания доступны трасса "Цирк 2", а также нижние склоны, открытые впервые в текущем сезоне. "Теперь зона катания расширилась от 2300 до 1460 метров над уровнем моря", — отмечается в сообщении.

После снегопада и морозов на курорте смогли включить искусственный снег, благодаря чему на следующей неделе планируется открыть для катания еще одну зону — трассы до отметки 960 метров.

Помимо этого, для гостей Сочи доступны склоны курортов "Газпром" и "Роза Хутор".