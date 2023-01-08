Курорт "Красная Поляна" открыл трассы после непогоды и возобновил продажу ски-пассов
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Горнолыжные трассы "Красной Поляны" возобновили работу, приостановленную в субботу в связи с плохой видимостью и неблагоприятными погодными условиями. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе сочинского курорта.
Кроме того, туристы вновь могут оформить ски-пассы.
Для катания доступны трасса "Цирк 2", а также нижние склоны, открытые впервые в текущем сезоне. "Теперь зона катания расширилась от 2300 до 1460 метров над уровнем моря", — отмечается в сообщении.
После снегопада и морозов на курорте смогли включить искусственный снег, благодаря чему на следующей неделе планируется открыть для катания еще одну зону — трассы до отметки 960 метров.
Помимо этого, для гостей Сочи доступны склоны курортов "Газпром" и "Роза Хутор".
https://1prime.ru/tourism/20230108/839409759.html
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