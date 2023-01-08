МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. ПЦР-тест для прибывающих в Таиланд будет выборочным и платным, говорится на сайте российской авиакомпании S7. Туристам рассказали, как въехать в Таиланд без сертификата о вакцинации

Компания отмечает, что с 9 января иностранные граждане старше 18 лет для въезда в Таиланд должны иметь один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; справка о противопоказаниях к вакцинации, если они есть; справка о выздоровлении от COVID-19. Ранее авиакомпании Azur air и "Аэрофлот" также сообщали о необходимости иметь эти документы для въезда.

"Вы будете допущены на рейс, если у вас нет симптомов COVID-19. По прилете в Таиланд вы должны быть готовы пройти выборочное ПЦР-тестирование. Оно платное, стоимость — 200 THB (приблизительно 400 рублей)", — говорится на сайте в разделе о том, что делать при отсутствии сертификата о вакцинации или справок.