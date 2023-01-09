МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Туристы, согласно новым правилам въезда в Таиланд, должны предоставить сертификат вакцинации от COVID-19 или пройти ПЦР-тест по прибытии в эту страну. Туристам рассказали, как въехать в Таиланд без сертификата о вакцинации

С 9 января иностранные граждане старше 18 лет для въезда в Таиланд должны иметь один из документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; справка о противопоказаниях к вакцинации, если они есть; справка о выздоровлении после COVID-19. Об этом сообщили российские авиакомпании Azur air, S7 и "Аэрофлот". Эту же информацию получили и российские туроператоры. Позднее Azur air и "Аэрофлот" сообщили, что въезд возможен также при сдаче ПЦР-теста по прибытии в страну.

При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что турбизнес ждёт 9 января от властей Таиланда официального приказа со всеми нюансами новых правил въезда.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщала РИА Новости, что возможность заменить сертификат вакцинации ПЦР-тестом – отличная новость особенно для туристов, не имеющих сертификатов и планирующих вылетать в Таиланд в ближайшие дни.

Она уточнила, что в противном случае, если бы сертификат вакцинации был бы единственным обязательным условием, это привело бы к многочисленным аннуляциям купленных туров.

При этом эксперты отрасли не исключают, что и нынешние ограничения, даже с тестами на ковид по приезде, заметно снизят российский турпоток в страну, особенно на фоне множества стран, где никаких ограничений давно нет.