МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Минздрав Таиланда отменил требование, согласно которому прибывающие в страну туристы должны были предъявлять сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. В АТОР рассказали о последствиях ужесточения ковидных правил в Таиланде

Об этом рассказал глава ведомства, вице-премьер Анутхин Чанвиракун. Запись выступления транслировал телеканал "Тхаи Рат ТВ".

"Мера, объявленная в субботу, отменяется с сегодняшнего дня", — сообщил министр, уточнив, что это касается путешественников, прибывающих любыми рейсами.

Чанвиракун пояснил, что решение связано с высоким уровнем вакцинации во всем мире и неудобствами, вызванными таким ограничением.

7 января принимающие компании в Таиланде уведомили российских туроператоров о том, что с 9 по 31 января страна в экстренном порядке ужесточит коронавирусные ограничения на въезд. Согласно новым требованиям, все прибывающие в возрасте от 18 лет должны были предъявлять сертификат о вакцинации против COVID или справку о выздоровлении. При отсутствии этих документов необходимо было сдать ПЦР-тест по прибытии.

Однако в тот же день новые требования были удалены с сайта департамента гражданской авиации Таиланда. Как позже сообщили местные СМИ, ковидные ограничения вызвали недовольства туроператоров и отельеров, которые потребовали пересмотра новых мер.