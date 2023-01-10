МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Реализация программы социально-экономического развития иркутского города Байкальск сделает его визитной карточкой российского экологического туризма, заявил председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. В Таиланде начали действовать новые правила для туристов

По поручению президента России правительство утвердило программу социально-экономического развития Байкальска до 2040 года, соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Программа разработана на основе стратегического мастер-плана Байкальска. Особое внимание уделено модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры, жилого фонда, развитию городской среды и социальной инфраструктуры, проектам в сфере экологии. Предусмотрены мероприятия в сферах туризма, чистых производств, обеспечения транспортной доступности Байкальска, развития портовой инфраструктуры.

Как отметил Шувалов, преображение Байкальска в современный комфортный город — большой проект, в который вовлечены как федеральные и региональные власти, так и сами горожане, предприниматели, а также организации развития.

"Организации группы "ВЭБ.РФ", включая "Байкал.Центр", нацелены на слаженную, эффективную работу по реализации программы в рамках поставленной Президентом задачи – вывести Байкальск на принципиально новый уровень жизни и сделать его визитной карточкой российского экологического туризма", – заявил Шувалов, его слова приводятся в сообщении на сайте кабмина.