МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Требования к пассажирам о наличии сертификатов о вакцинации от коронавируса, справок или ПЦР-тестов для въезда в Таиланд отменены, сообщили российские авиакомпании "Аэрофлот" и Azur air после аналогичной информации от властей Таиланда. АТОР: для поездки в Таиланд стыковочным рейсом нужен сертификат вакцинации

"Согласно обновлённой информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, выданной властями Королевства Таиланда, с 10 января отменены ранее введенные санитарные требования к прибывающим туристам, связанные с COVID-19. С этой даты прибывающие в Таиланд туристы освобождены от необходимости предоставлять сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестирования на COVID-19", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Аэрофлота".

"По информации авиационных властей Королевства Таиланд, с 10 января 2023 года отменены требования к пассажирам по предоставлению сертификатов о вакцинации или справок о выздоровлении от COVID-19, а также по сдаче ПЦР-тестов для въезда в страну. Таким образом, с 10 января 2023 года въезд в Таиланд возможен без ограничений, связанных с COVID-19", — говорится в Telegram-канале Azur air.

В понедельник власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от ковида для посещения королевства. Об этом ранее в понедельник сообщил журналистам заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутхин Чанвиракун.