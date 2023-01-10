МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российские туроператоры после ослабления карантинных мер в Китае начали предлагать первые туры в страну для обладателей действующей китайской визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В АТОР сравнили стоимость туров по России и зарубежных поездок

Пекин с 8 января полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

"После запуска процесса постепенного открытия Китаем границ для иностранцев туроператоры начали снова присматриваться к этой стране. Компании находятся сейчас на разной стадии планирования продаж, есть даже первые турпакеты", — заявили в АТОР. Представители ассоциации добавили, что в данный момент ожидается разрешение вопроса с туристическими визами и безвизовыми списками.

Так, компания China Travel выставляет в систему бронирования нового ассортимента туров в Китай с перелетом "Аэрофлота", пока доступный только для россиян, уже обладающих в основном деловой визой. Туроператоры "Интурист" и Tez Tour также намерены постепенно восстанавливать ассортимент туров в Китай по мере появления информации о визах и безвизовом обмене.

Эксперты ассоциации отметили, что сейчас с формированием туров на материковую часть республики все несколько проще, чем с главным для россиян китайским курортом – Хайнанем. "Основная часть турпотока из России на Хайнань прибывала на чартерах по безвизовым спискам, сформированным туроператорами. Сейчас эта процедура нуждается в "реанимации", туроператоры ждут информации о том, как вообще она будет работать в 2023 году", — пояснили в АТОР.

О необходимости прояснения визовых вопросов говорят и специалисты по въездному туризму в Китай. "Пока никакой ясности с безвизовым въездом из Китая в Россию не появилось", — отметили в ассоциации.