МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Власти Таиланда планируют начать взимать сбор в размере 300 бат ($9) с иностранных туристов, прибывающих в страну, начиная с июня 2023 года, заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан. "Аэрофлот" и Azur air подтвердили новые правила въезда в Таиланд

"С иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничные пропуска, сборы взиматься не будут", — пояснил Ратчакитпракан, слова которого приводит тайская газета Bangkok Post.

По словам политика, собранные деньги будут использованы для поддержки туристов, пострадавших от несчастных случаев, и в целях развития туристических направлений.

Министр добавил, что в 2023 году Таиланд ожидает около 25 миллионов туристов по сравнению с 11,8 миллионами в 2022 году.

Предложение о туристическом сборе было впервые рассмотрено в 2022 году. Туризм является важным сектором экономики для Таиланда, до пандемии COVID-19 на него приходилось около 12% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

В понедельник власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от коронавируса для посещения королевства.