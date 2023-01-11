ПЯТИГОРСК, 11 янв — ПРАЙМ. Сбор заявок для участия в конкурсе по покупке курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии открыт, начальная цена контракта — более 17 миллиардов рублей, сообщает институт развития "Кавказ.РФ". Байкальск станет визиткой российского экотуризма, заявил Шувалов

"Горнолыжный курорт, созданный с нуля государством, в 2023 году перейдёт частному инвестору на условиях открытого конкурса. На электронной торговой площадке опубликована конкурсная документация для потенциальных инвесторов", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, c 10 января по 14 февраля состоится сбор заявок для участия в конкурсе, в феврале запланировано проведение конкурсных процедур, а в марте-апреле с победителем конкурса будет заключен договор купли-продажи 100% акций АО "Управляющая компания Архыз". Условиями конкурса предусмотрены оплата и передача акций в два этапа. Начальная цена контракта превышает 17 миллиардов рублей, следует из информации на сайте компании.

"Обязательства частного инвестора при покупке "Архыза" — серьезные. Это создание не менее 30 километров горнолыжных трасс, в том числе с системой искусственного снегообразования, развитие трех туристских деревень, одна из которых — Дукка — будет создана с нуля, а также доведение общего количества мест размещения до 8 тысяч. Мы ждём ответственный, нацеленный на развитие перспективного кластера бизнес в этом проекте", — отмечает генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов, слова которого приводятся в сообщении.

"Архыз" – флагманский курорт Северо-Кавказского туристического кластера под управлением Минэкономразвития РФ. Всего в состав кластера входят шесть туристско-рекреационных ОЭЗ, в которых "Кавказ.РФ" строит и развивает курорты. Наиболее известные из них – "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи".