МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российские туроператоры в период с 1 по 10 января зафиксировали рост продаж туров по стране на 50% по сравнению с каникулами прошлого года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Минэкономразвития рассказал о переходе "Архыза" частному инвестору

"Туроператоры-члены Российского союза туриндустрии зафиксировали рост продаж туров по стране в период с 1 по 10 января на 50% по сравнению с каникулами прошлого года. Самые популярные направления – Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Кемеровская область, Байкал", — сообщили в союзе.

В РСТ добавили, что в основном россияне во время каникул покупали туры с заездами с первой декады января до конца марта, но уже были и заявки на октябрь. "Максимальные всплески продаж были 2 и 5 января. Туристы заранее планируют свой отдых на следующие три месяца, чего не было в прошлом году, и это дает надежду на увеличение глубины бронирования в этом году", — отметили эксперты.

Чаще всего россияне выбирали путешествия стоимостью от 70 тысяч до 140 тысяч рублей, при этом средний чек на двоих составил 200 тысяч рублей.