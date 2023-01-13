Эксперт Гулый: Российские туристы массово приехали в Белоруссию на новогодние каникулы
МИНСК, 13 янв — ПРАЙМ. Председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый заявил РИА Новости, что российские туристы массово приехали в Белоруссию провести здесь новогодние каникулы, более бюджетный сегмент гостиниц Минска даже оказался перегружен, да и в целом в 2022 году число туристов из РФ, посетивших республику, может превысить показатели доковидного периода.
ВЫСОКИЙ СПРОС
"В новогодний каникулярный период спрос на белорусские турпродукты, на белорусскую площадку на российском рынке всегда высок. В этом году, конечно, особенно. Наши ожидания (относительно потока российских туристов – ред.) оправдались полностью. Турпоток был очень большой, значимый. Мы его ожидали примерно в таком объеме", — сказал Гулый.
Он пояснил, что эти ожидания были обусловлены "высочайшим спросом" на поездки в Белоруссию у россиян в 2022 году на майские праздники, на День России и в течение всего летнего сезона.
"Нельзя отметить большую глубину продаж (белорусских новогодних турпродуктов российской стороне – ред.): в августе-сентябре было немного (продаж и бронирования – ред.), спрос массово пошел в ноябре-декабре, и даже после 25 декабря, в последние даты (2022 года), тоже были брони и оплаты", — продолжил собеседник.
По его словам, точной статистики, сколько россиян приехало в Белоруссию в новогодние праздники, еще нет. "Но, по нашим ощущениям, больше… По крайней мере, в целом по году, показатели 2022 года превысят показатели 2019 года. Конкретно по новогоднему периоду пока сложно сказать. Думаю, что в части маржинальности и денежном выражении этот год лучше, чем 2019 год", — сказал эксперт, сравнивая спрос на Белоруссию у российских туристов в 2022 году по сравнению с доковидным периодом.
Гулый заметил, что "эконом-сегмент и средний ценовой сегмент столичных гостиниц были перегружены". В то же время, по его словам, некоторые отели, "особенно столичные (в Минске – ред.), где хорошее СПА, "разбаловались" за лето российским туристом и поставили (в Новый год – ред.) весьма высокую ценовую планку, поэтому в премиум-сегменте, в ряде пятизвездочных отелей были свободные номера, пусть и немного, но были".
ИНТЕРЕСЫ ТУРИСТОВ
"Нельзя сказать, что из-за потока российских туристов было невозможно попасть группами или мини-группами в традиционные музеи (в Белоруссии – ред.), хотя Белаз (имеется в виду популярное среди туристов посещение предприятия по производству карьерных самосвалов высокой грузоподъемности – ред.), Дудутки (музейный комплекс старинных народных ремесел), Мир-Несвиж (тур по белорусским замкам – ред.) – все было очень плотно (по посещению тургрупп – ред.), как и традиционно. Спрос высокий, оправданный", — сказал глава союза туриндустрии.
В то же время он обратил внимание, что большинство российских туристов – самостоятельные путешественники, а не организованные, которые пользуются услугами туркомпаний. "Там, где нет визовых, логистических, языковых ограничений, работает карта "Мир", более 70% туристов – самостоятельные", — констатировал собеседник.
Он рассказал, что в каникулярный период достаточно много общался с российскими туристами на разных объектах в Минске, а не только с белорусскими гидами, сотрудниками музеев и гостиниц. "Большинство (туристов, с которыми общался – ред.) — это люди, которых интересуют развлечения, культурно-познавательный туризм, семейный отдых. И в подавляющем большинстве они раньше в основном отдыхали в Европе, а в Беларусь раньше собирались, но все время откладывали. То есть часто это люди, которые к нам приехали не по традиции, а в первый раз", — заметил Гулый.
По его словам, российские туристы едут в Белоруссию не столько из тех регионов РФ, которые географически рядом с республикой, сколько из тех, с которыми налажена хорошая логистика. "Например, про Екатеринбург можно сказать, что регион отдаленный, все-таки от нас 2 тысячи километров, но, учитывая прямое авиасообщение, туристов было достаточно много… В то же время наши традиционные туристы из Ростова или Краснодара из-за авиационных сложностей не доехали в том количестве, в котором приезжали раньше. Были и группы из Новосибирска и Красноярска (добирались комбинированным транспортом – ред.). Но подавляющее большинство (российских туристов) – Северо-Запад, Москва и Центральный федеральный округ", — продолжил эксперт.
ПРОГНОЗ
Он отметил, что белорусская туристическая отрасль продолжает работать в условиях турбулентности, этот период начался с коронавирусом примерно в 2020 году и продлится, по прогнозам, до конца 2024 года.
"Мы понимаем, что года до 2025-го мы будем жить в эпоху турбулентности. Мы готовы к различным вызовам, надо быть мобильными, гибкими. Такое количество ограничений — логистических, геоэкономических… Однозначно, (в этих условиях – ред.) наша белорусская площадка будет на российском (туристическом) рынке востребована, и нам (белорусскому турбизнесу — ред.) надо работать интенсивнее как с теми регионами РФ, где на нас традиционный спрос и с которыми хорошая логистика, так и с новыми", — заключил Гулый.
https://1prime.ru/tourism/20230113/839462160.html