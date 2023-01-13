МИНСК, 13 янв — ПРАЙМ. Председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый заявил РИА Новости, что российские туристы массово приехали в Белоруссию провести здесь новогодние каникулы, более бюджетный сегмент гостиниц Минска даже оказался перегружен, да и в целом в 2022 году число туристов из РФ, посетивших республику, может превысить показатели доковидного периода. В Белоруссии ждут рекордного торгового оборота с Россией в 2023 году

ВЫСОКИЙ СПРОС

"В новогодний каникулярный период спрос на белорусские турпродукты, на белорусскую площадку на российском рынке всегда высок. В этом году, конечно, особенно. Наши ожидания (относительно потока российских туристов – ред.) оправдались полностью. Турпоток был очень большой, значимый. Мы его ожидали примерно в таком объеме", — сказал Гулый.

Он пояснил, что эти ожидания были обусловлены "высочайшим спросом" на поездки в Белоруссию у россиян в 2022 году на майские праздники, на День России и в течение всего летнего сезона.

"Нельзя отметить большую глубину продаж (белорусских новогодних турпродуктов российской стороне – ред.): в августе-сентябре было немного (продаж и бронирования – ред.), спрос массово пошел в ноябре-декабре, и даже после 25 декабря, в последние даты (2022 года), тоже были брони и оплаты", — продолжил собеседник.

По его словам, точной статистики, сколько россиян приехало в Белоруссию в новогодние праздники, еще нет. "Но, по нашим ощущениям, больше… По крайней мере, в целом по году, показатели 2022 года превысят показатели 2019 года. Конкретно по новогоднему периоду пока сложно сказать. Думаю, что в части маржинальности и денежном выражении этот год лучше, чем 2019 год", — сказал эксперт, сравнивая спрос на Белоруссию у российских туристов в 2022 году по сравнению с доковидным периодом.

Гулый заметил, что "эконом-сегмент и средний ценовой сегмент столичных гостиниц были перегружены". В то же время, по его словам, некоторые отели, "особенно столичные (в Минске – ред.), где хорошее СПА, "разбаловались" за лето российским туристом и поставили (в Новый год – ред.) весьма высокую ценовую планку, поэтому в премиум-сегменте, в ряде пятизвездочных отелей были свободные номера, пусть и немного, но были".

ИНТЕРЕСЫ ТУРИСТОВ

"Нельзя сказать, что из-за потока российских туристов было невозможно попасть группами или мини-группами в традиционные музеи (в Белоруссии – ред.), хотя Белаз (имеется в виду популярное среди туристов посещение предприятия по производству карьерных самосвалов высокой грузоподъемности – ред.), Дудутки (музейный комплекс старинных народных ремесел), Мир-Несвиж (тур по белорусским замкам – ред.) – все было очень плотно (по посещению тургрупп – ред.), как и традиционно. Спрос высокий, оправданный", — сказал глава союза туриндустрии.

В то же время он обратил внимание, что большинство российских туристов – самостоятельные путешественники, а не организованные, которые пользуются услугами туркомпаний. "Там, где нет визовых, логистических, языковых ограничений, работает карта "Мир", более 70% туристов – самостоятельные", — констатировал собеседник. Индонезия рассматривает возможность использования карт "Мир"

Он рассказал, что в каникулярный период достаточно много общался с российскими туристами на разных объектах в Минске, а не только с белорусскими гидами, сотрудниками музеев и гостиниц. "Большинство (туристов, с которыми общался – ред.) — это люди, которых интересуют развлечения, культурно-познавательный туризм, семейный отдых. И в подавляющем большинстве они раньше в основном отдыхали в Европе, а в Беларусь раньше собирались, но все время откладывали. То есть часто это люди, которые к нам приехали не по традиции, а в первый раз", — заметил Гулый.

По его словам, российские туристы едут в Белоруссию не столько из тех регионов РФ, которые географически рядом с республикой, сколько из тех, с которыми налажена хорошая логистика. "Например, про Екатеринбург можно сказать, что регион отдаленный, все-таки от нас 2 тысячи километров, но, учитывая прямое авиасообщение, туристов было достаточно много… В то же время наши традиционные туристы из Ростова или Краснодара из-за авиационных сложностей не доехали в том количестве, в котором приезжали раньше. Были и группы из Новосибирска и Красноярска (добирались комбинированным транспортом – ред.). Но подавляющее большинство (российских туристов) – Северо-Запад, Москва и Центральный федеральный округ", — продолжил эксперт.

ПРОГНОЗ

Он отметил, что белорусская туристическая отрасль продолжает работать в условиях турбулентности, этот период начался с коронавирусом примерно в 2020 году и продлится, по прогнозам, до конца 2024 года.

"Мы понимаем, что года до 2025-го мы будем жить в эпоху турбулентности. Мы готовы к различным вызовам, надо быть мобильными, гибкими. Такое количество ограничений — логистических, геоэкономических… Однозначно, (в этих условиях – ред.) наша белорусская площадка будет на российском (туристическом) рынке востребована, и нам (белорусскому турбизнесу — ред.) надо работать интенсивнее как с теми регионами РФ, где на нас традиционный спрос и с которыми хорошая логистика, так и с новыми", — заключил Гулый.