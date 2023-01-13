МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Новым генеральным директором "Интуриста" стал руководитель петербургского отделения туроператора Александр Мусихин, он сменил на этом посту возглавлявшего компанию на протяжении 16 лет Виктора Тополкараева, говорится в сообщении пресс-службы туроператора. В АТОР сравнили стоимость туров по России и зарубежных поездок

"Туроператор "Интурист" объявляет о назначении Александра Мусихина на пост генерального директора. Возглавлявший компанию на протяжении 16 лет Виктор Тополкараев, который в настоящий момент отходит от оперативного управления, сосредоточится на перспективных проектах в гостиничном девелопменте и развитии ИТ-технологий в туризме", — сообщили в компании.

В "Интуристе" подчеркнули, что назначение Мусихина не повлияет на политику и стратегию развития компании.

"В 2023 году туроператор "Интурист" продолжит заниматься традиционными для себя направлениями туризма, сосредоточит усилия на обслуживании восстанавливающихся въездных турпотоков, развитии проектов экскурсионного туризма в российских регионах и увеличении туроператорских объемов по таким популярным массовым направлениям, как Краснодарский край, Крым, курорты Кавказских минеральных вод, Калининградская область, Москва, Санкт-Петербург", — добавили в компании.

Мусихин свою карьеру в туризме начал в 1997 году в качестве регионального представителя крупного испанского туроператора. В 2004 году занял должность директора по туризму туристического холдинга "Ривьера", который в 2008 году вошел в состав структур группы компаний "Интурист". С 2008 по 2022 год занимал должность руководителя санкт-петербургского отделения "Интуриста".

Туроператор "Интурист" — лидер по приему иностранных туристов в России, занимает ведущие позиции на внутрироссийских и выездных направлениях. Компания работает с 1929 года.