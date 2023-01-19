На Байкале открыли первый построенный при господдержке модульный отель
Глава Бурятии: на Байкале открыт первый из 19 созданных при господдержке модульных отелей
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УЛАН-УДЭ, 19 янв — ПРАЙМ. Первый из 19 модульных отелей, построенных по федеральной субсидии, открылся в Бурятии на Байкале, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Ранее губернатор сообщал, что республика выиграла грант по линии Ростуризма по всем трем направлениям — оборудование пляжных зон, туристических маршрутов и кемпингов.
"В Бурятии открылся первый из 19 модульный отель на Байкале, построенный при поддержке федеральной субсидии", — написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, отель "Тайга" запущен в Баргузинском районе в новогодние праздники. Уже в ближайшее время ожидается открытие отелей еще в двух местах Баргузинского района, а также в Заиграевском, Кабанском, Закаменском и Тункинском районах Бурятии.
Помимо этого, отмечает губернатор, более пяти пляжных зон будут обустроены на восточном и южном побережье Байкала, на озерах Щучье и Гусиное в Селенгинском районе республики. Также появятся новые туристические маршруты по живописным местам Бурятии и комфортабельные места размещения.
"В 2023 году продолжим работу по развитию туристической отрасли", — отметил Цыденов.
https://1prime.ru/tourism/20230119/839523703.html
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