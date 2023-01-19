УЛАН-УДЭ, 19 янв — ПРАЙМ. Первый из 19 модульных отелей, построенных по федеральной субсидии, открылся в Бурятии на Байкале, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Минтранс Бурятии сообщил о субсидиях на маршруты "Авроры" в 2023 году

Ранее губернатор сообщал, что республика выиграла грант по линии Ростуризма по всем трем направлениям — оборудование пляжных зон, туристических маршрутов и кемпингов.

"В Бурятии открылся первый из 19 модульный отель на Байкале, построенный при поддержке федеральной субсидии", — написал Цыденов в своем Telegram-канале.

По его словам, отель "Тайга" запущен в Баргузинском районе в новогодние праздники. Уже в ближайшее время ожидается открытие отелей еще в двух местах Баргузинского района, а также в Заиграевском, Кабанском, Закаменском и Тункинском районах Бурятии.

Помимо этого, отмечает губернатор, более пяти пляжных зон будут обустроены на восточном и южном побережье Байкала, на озерах Щучье и Гусиное в Селенгинском районе республики. Также появятся новые туристические маршруты по живописным местам Бурятии и комфортабельные места размещения.

"В 2023 году продолжим работу по развитию туристической отрасли", — отметил Цыденов.