МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Мальдивы проводили достаточно мягкую ковидную политику для туристов, что и стало одной из причин роста турпотока из РФ в эту азиатскую страну — в 2022 году показатель вырос к допандемийному уровню более чем в два раза, свою роль сыграли и прямые рейсы между государствами, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В России предложили возвращать долги туристам из фондов ответственности

"У Мальдив очень хорошая динамика в последние годы. До пандемии страну посещало 80-90 тысяч человек в год, а в 2022 году — 205 тысяч. Это на 7% меньше 2021 года, но более чем в два раза выше, чем до пандемии", — сообщил Горин.

Он отметил, что такая динамика стала возможной благодаря тому, что Россия с Мальдивами в 2020 году одной из первых возобновила воздушное сообщение.

"В период пандемии большинство стран были недоступны для поездок, в том числе страны Юго-Восточной Азии, поэтому рост Мальдив обусловлен тем, что страна была открыта в период пандемии. Второе — в эту страну летали как регулярные рейсы "Аэрофлота", так и стыковочные рейсы в основном через страны Ближнего Востока. Плюс не было жестких ковидных ограничений — туристы могли въезжать по ПЦР-тесту", — добавил вице-президент РСТ.

В то же время Горин отметил, что с точки зрения организованного туризма, включая прямые и транзитные рейсы, топ-5 самых популярных у россиян стран в 2022 году возглавили Турция, Абхазия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Таиланд. Мальдивы же стали только шестыми.

"Лидером по динамике роста в четвертом квартале 2022 года и первых декад января является Таиланд. Так, в октябре эту страну посетило 48 тысяч россиян, в ноябре — 109 тысяч, а за 15 дней января уже около 100 тысяч, в том числе за счет новогодних праздников", — указал он.