МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Детский отдых в России необходимо сделать более доступным, в том числе для жителей новых субъектов, заявил премьер-министр страны Михаил Мишутин на совещании с зампредами правительства В России планируют отменить доли детей в жилье с маткапиталом

"Особое внимание следует и дальше уделять детскому отдыху. Его делать более доступным для ребят из, в том числе, новых российских субъектов", — отметил глава кабмина.

По словам Мишустина, отечественная туротрасть активно развивается. Он подчеркнул важность направления господдержки на улучшение сервиса и развитие инфраструктуры во всех регионах России для расширения возможностей безопасного и комфортного путешествия.