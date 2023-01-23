Мишустин призвал сделать детский отдых в России более доступным
Мишустин заявил, что детский отдых в России должен стать более доступным
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Детский отдых в России необходимо сделать более доступным, в том числе для жителей новых субъектов, заявил премьер-министр страны Михаил Мишутин на совещании с зампредами правительства
"Особое внимание следует и дальше уделять детскому отдыху. Его делать более доступным для ребят из, в том числе, новых российских субъектов", — отметил глава кабмина.
По словам Мишустина, отечественная туротрасть активно развивается. Он подчеркнул важность направления господдержки на улучшение сервиса и развитие инфраструктуры во всех регионах России для расширения возможностей безопасного и комфортного путешествия.
https://1prime.ru/tourism/20230123/839549360.html
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