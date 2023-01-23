МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российские власти на новогодние праздники организовали для детей военнослужащих-участников СВО и жителей новых регионов поездки по стране, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным. Мишустин призвал сделать детский отдых в России более доступным

"Для ребят из семей военнослужащих-участников СВО и новых территорий были организованы путешествия на новогодние праздники в столицу и другие регионы", — сказал зампредседателя правительства.

Вице-премьер напомнил, что в прошлом году по поручению председателя правительства в 18 регионах был запущен пилотный проект по развитию школьного туризма — культурно-познавательные поездки. "Крайне важно, чтобы дети посещали исторические места, места нашей боевой славы. В прошлом году более 100 тысяч детей стали участниками программы, на это было выделено полмиллиарда рублей. В этом году по Вашему поручению мы удвоили размер субсидии субъектам и количество участников соответственно", — уточнил он.

Чернышенко также отметил, что в этом году правительство увеличит финансирование программы "Больше, чем путешествие" платформы "Россия – страна возможностей" и российского общества "Знание". "В прошлом году было 55 тысяч участников, в этом году мы сможем поощрить уже более 70 тысяч человек. И увеличим финансирование под это с 2 миллиардов до 3 миллиардов рублей", — сказал он.

Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав России.