МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. С начала 2023 года почти каждый третий турист на Шри-Ланке прибыл из России, ведущие туроператоры организовывают дополнительные туры в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Грузия получила рекордную прибыль от туризма в 2022 году

"Шри-Ланка – одно из самых популярных направлений зимнего сезона 2022-2023. В январе 2023 года почти каждый третий турист на Шри-Ланке был из России. На фоне высокого спроса ведущие туроператоры наращивают провозные емкости по островному направлению. Так, туроператор FUN&SUN в рамках сотрудничества с авиакомпанией Red Wings с 10 февраля ставит дополнительный рейс по маршруту Москва – Маттала", — сказано в релизе.

По данным АТОР, полетная программа FUN&SUN в Матталу заявлена до 24 апреля. А рейсы компании Red Wings выполняются из двух московских аэропортов — "Жуковского" и "Домодедова".

В ассоциации напомнили, что полетная программа в аэропорт Матталы на юго-востоке Шри-Ланки стартовала в конце декабря.