Туроператоры рассказали о количестве российских туристов на Шри-Ланке
АТОР: почти каждый третий турист прилетел на Шри-Ланку из России в 2023 году
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. С начала 2023 года почти каждый третий турист на Шри-Ланке прибыл из России, ведущие туроператоры организовывают дополнительные туры в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Шри-Ланка – одно из самых популярных направлений зимнего сезона 2022-2023. В январе 2023 года почти каждый третий турист на Шри-Ланке был из России. На фоне высокого спроса ведущие туроператоры наращивают провозные емкости по островному направлению. Так, туроператор FUN&SUN в рамках сотрудничества с авиакомпанией Red Wings с 10 февраля ставит дополнительный рейс по маршруту Москва – Маттала", — сказано в релизе.
По данным АТОР, полетная программа FUN&SUN в Матталу заявлена до 24 апреля. А рейсы компании Red Wings выполняются из двух московских аэропортов — "Жуковского" и "Домодедова".
В ассоциации напомнили, что полетная программа в аэропорт Матталы на юго-востоке Шри-Ланки стартовала в конце декабря.
https://1prime.ru/tourism/20230123/839551665.html
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