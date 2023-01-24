МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами российского правительства, посвященное развитию внутреннего туризма в 2023 году, мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи, сообщили в пресс-службе Кремля. Оценена посещаемость ресторанов России в городах развитого туризма

С докладами о развитии внутреннего туризма перед главой государства выступят министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Также участники заседания рассмотрят ряд текущих вопросов.

Развитием туризма в РФ с осени занимается министерство экономического развития вместо Ростуризма. Функции агентства были переданы министерству после того, как в октябре Ростуризм, действовавший в России 18 лет, был ликвидирован в соответствии с указом Путина. Возглавлявшая Ростуризм Зарина Догузова в итоге согласилась войти в состав экспертного совета при правительстве РФ. Продолживший курировать направление туризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что в текущей ситуации решение президента "позволит правительству максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли".

ЧТО КАБМИН ПОДГОТОВИЛ К СОВЕЩАНИЮ С ПУТИНЫМ

Чернышенко 23 января на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал об итогах зимнего туристического сезона и дальнейших планах. Он сообщил, что турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10-15% за год, а помимо традиционных лидеров (Москва, Санкт-Петербург, Казань), турпоток вырос и по ряду других направлений — на горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сочи, Сахалинской области, Шерегеша, а также курортах европейской части России и Урала. Там отдохнули более 3 миллионов человек — на 10% больше, чем в прошлом. Загрузка отелей в среднем также была высокой — от 70 до 95%, добавил вице-премьер.

Он также рассказал о разработке программ для повышения взаимного туристического потока с дружественными странами и о подготовке для турбизнеса новой программы кредитования со ставкой 5%. Мишустин в свою очередь отметил, что государственная помощь должна быть направлена на улучшение сервиса и развитие инфраструктуры во всех регионах нашей страны. А также подчеркнул, что особое внимание следует уделять детскому отдыху, чтобы он был доступным и для детей из новых регионов РФ.

Одной из мер поддержки туристической отрасли в 2022 году была программа туристичекого кешбэка. Но вопрос с ее продлением остается нерешенным. В ноябре прошлого года Путин поручил правительству предоставить предложения о выделении в 2023-2025 годах дополнительных средств на туристический кешбэк. Как ожидается, к вопросу о финансировании программы власти РФ могут вернуться в 2023 году. В частности, об этом парламентариев просил Российский союз туриндустрии. В Госдуме же выступили с еще одной инициативой — создать туристический кешбэк для детей, чьи отцы находятся в зоне военной спецоперации на Украине.

НАДЕЖДЫ НА ТУРИЗМ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

С началом спецоперации и усиления санкционного давления отношения РФ со многими другими странами ухудшились, это отразилось на туристической сфере. Поэтому, как заявлял Путин, активное развитие внутреннего туризма в этих сложных современных условиях выходит на одно из самых значимых мест. На заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма глава государства отметил, что у России есть "колоссальный потенциал" в данной сфере и необходимо помогать не только известным туристическим центрам, но и тем субъектам РФ, которые еще только осваивают индустрию.

Высокое внимание к внутреннему туризму президент объяснял тем, что эта отрасль способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов, малых городов с богатой историей, сельских территорий. Глава государства привел статистику, согласно которой туризм напрямую влияет на развитие более 50 других, смежных отраслей, создает рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса.

Опираться президент тогда предложил на опыт регионов, которые добились успехов в развитии туристической отрасли, в том числе Дальнего Востока. Среди главных целей Путин на Госсовете обозначил: создание современных и доступных туристических продуктов, формирование широкого спроса на них, снятие административных барьеров, развитие туристической инфраструктуры и логистики, создание условий для привлечения инвестиций, подготовка кадров для индустрии.

НОВЫЕ МОРСКИЕ КУРОРТЫ И БЕЗВИЗ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

По итогам сентябрьского заседания Госсовета Путин в конце октября утвердил перечень из 17 поручений, касающихся развития внутреннего туризма. К примеру, президент поручил правительству до 1 марта представить предложения по созданию к 2035 году федеральных круглогодичных морских курортов, способных принять не менее 10 миллионов человек в год. До 1 апреля правительству было поручено представить предложения по поддержке проектов импортозамещения товаров и оборудования, которые используются в туризме и не имеют российских аналогов.

Также кабмину была поставлена задача рассмотреть вопросы об обновлении круизного и прогулочного флота, включая финансирование строительства не менее 140 круизных судов класса "река — море" по программе льготного лизинга. А к июню правительство, МИД, МВД, ФСБ должны представить предложения по установлению без учета принципа взаимности безвизового режима для иностранцев, посещающих РФ в туристических, деловых, образовательных целях и для участия в спортивных и культурных мероприятиях.