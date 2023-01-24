МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ сообщил РИА Новости, что изучит предложение ограничить эквайринговые ставки в туризме, но в регулировании эквайринга видит минусы для россиян. Банковские депозиты в ЦБ выросли на 6,8 миллиарда рублей

Российский союз туриндустрии (РСТ) ранее во вторник сообщил, что обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором назвал чрезмерными ставки эквайринга, применяемые банковскими организациями для платежей в сфере туризма, и предложил ограничить их уровнем в 1%.

"Мы получили письмо от Российского союза туриндустрии и рассмотрим его в установленном порядке. Вместе с тем, как мы уже неоднократно отмечали, ограничение эквайринговых ставок со стороны регулятора приводит к тому, что банки сокращают программы лояльности, останавливают выплату кешбэков по картам, а также вводят дополнительные комиссии за обслуживание карт. Таким образом, страдают именно граждане", — сообщил регулятор.

В ЦБ по-прежнему считают, что выгодной альтернативой регулированию эквайринга является Система быстрых платежей, которая позволяет бизнесу сократить издержки на прием безналичной оплаты.