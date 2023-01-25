МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Ранее бронирование отдыха на высокий сезон 2023 года стартовало — клиенты уже бронируют Турцию и круизы. В ближайшее время ожидается открытие продаж на лето туров в ОАЭ, Казахстан, Россию, Абхазию, Таиланд и Мальдивы. Об этом рассказал журналистам во время конференции ANEX Awards 2022 директор департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики ANEX Tour Константин Гулевич.

Туроператор открыл полетные программы из 13 российских городов в Анталию, новыми направлениями прошедшего года для отдыха стали Казахстан, Бахрейн, Узбекистан и Малайзия, а также страны Юго-Восточной Азии, которые сохраняют интерес у туристов.

Эксперт отметил высокий интерес туристов к бронированию туров на предстоящие февральские праздники.

"Спрос на февральские праздники на данный момент распределен между Таиландом, Шри-Ланкой, ОАЭ, Турцией и Индией. По России лидирует Калининград, Байкал и Шерегеш", — сказал Гулевич.

По его прогнозам, учитывая сократившуюся глубину бронирования, ближе к праздникам вырастет доля покупки туров и по России, например, в Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург.

НОВЫЕ ГРАНИ ТУРЦИИ

Говоря о раннем бронировании туров в Турцию, которая является одним из наиболее востребованных направлений для отдыха у российских туристов в летнее время отпусков, эксперт рассказал, что оно наиболее выгодно. По опыту прошлого года, ценообразование этого направления было достаточно динамично и ближе к летнему сезону цена сильно возросла.

В марте туроператор планирует собственные чартерные рейсы в Стамбул. Программа перелетов продлится до конца сезона, частота полетов в пиковые даты может быть ежедневной.

«Направление не является новым, но становится приоритетным в связи с трансформацией отрасли, которая произошла за последний год. В планах огромная работа по развитию этого направления. Оно раскроет Турцию для туристов с другой стороны, даст возможность познакомиться с древним городом, его исторической ценностью и культурным наследием", — сказал эксперт.

ЧТО БРОНИРУЮТ ЗАРАНЕЕ

Представитель компании анонсировал открытие раннего бронирования туров на предстоящий отпускной сезон и рассказал, что основными направлениями на летний сезон 2023 станут Турция, ОАЭ, Казахстан, Россия, Абхазия, Таиланд и Мальдивы.

Говоря о внутреннем туризме, он сообщил, что в этом году увеличился пул отелей на прямых контрактах и появился новый объект размещения с большой квотой номеров отеля Сочи Парк, а также появилось еще два новых объекта на моментальном подтверждении Омега Сириус 3* и Дельта Сириус 3*. Бронирование пакетных туров в Сочи уже сейчас доступно из 12 российских городов, а география полетов будет расширяться по мере выставления новых регулярных маршрутов в Сочи.

Для всех любителей круизов туроператор приготовил сюрприз — круизы Selectum Blu пополнились новым безвизовым маршрутом по курортам Турции. Его тоже можно забронировать заранее на разную продолжительность заезда с проведением времени в отеле на побережье до или после круизной части. Стоимость безвизового круиза начинается от 213 тысяч рублей за двоих на 7 ночей (из них 4 ночи круиз), включая топливный и портовый сбор. Первая дата безвизового круиза — 23 мая.