МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Сразу 3 зарубежных города — впервые с сентября — оказались в топе у россиян для полетов в феврале, большой интерес к посещению во втором месяце текущего года граждане проявили к Стамбулу, Еревану и Дубаю, говорится в исследовании сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс". ФАС не выявила роста цен на авиабилеты на рейсы по России в эконом-классе

Сервис проанализировал бронирования авиабилетов россиян с вылетом в феврале. "Среди десяти самых популярных направлений месяца впервые с сентября оказались сразу три зарубежных города: Стамбул, Ереван и Дубай", — указали аналитики.

В сервисе отметили, что в феврале каждый восьмой российский путешественник полетит в Сочи. "На это направление приходится 12% всех бронирований, а средний чек на авиабилеты туда-обратно составил 10,4 тысячи рублей. Москва почти не уступает Сочи по популярности — 11% или каждый десятый авиабилет был куплен в столицу России в среднем за 6,8 тысячи рублей туда-обратно. Санкт-Петербург занял третью строчку с 10% всех бронирований в феврале и средним чеков 6,5 тысячи рублей", — указали в "Авиасейлс".

Минеральные Воды стали одним из самых популярных направлений февраля с долей бронирований 5% и средним чеком 10,5 тысячи рублей. "Почти так же популярен Стамбул — туда летят 4% путешественников в среднем за 24,8 тысячи рублей туда-обратно", — уточнили в сервисе.

Аналитики сообщили, что далее по популярности следует Калининград, но с меньшей долей бронирований — 3% — и средним чеком туда-обратно 7,5 тысячи рублей. Столько же российских путешественников полетят в Ереван, который становится более туристическим направлением. Средний чек за авиабилеты в армянскую столицу в феврале — 20,5 тысячи рублей. ​

"Дубай стал третьим зарубежным направлением в топе — 2% от всех авиабилетов на следующий месяц было забронировано туда в среднем за 52 тысячи туда-обратно. Такая же доля полетит в Иркутск и Казань, куда они купили билеты в среднем за 17 тысяч и 5,6 тысячи рублей соответственно", — заключили в сервисе. ​ ​