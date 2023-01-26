МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Продажи летних туров в рамках акции раннего бронирования в январе превышают на 40% аналогичный период 2022 года, в основном россияне покупают путевки в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и по России, следует из сообщения Российского союза туриндустрии (РСТ). Названы причины роста потока российских туристов на Мальдивы

"В пятерку лидеров по акции раннего бронирования (на лето — ред.) входят Турция, ОАЭ, Россия, Египет и Таиланд. Наблюдается серьезный рост бронирований по сравнению с прошлым годом. Ранние бронирования с 9 по 23 января превышают аналогичный период 2022 года на 40%", — говорится в сообщении РСТ.

Там отметили, что россияне активно бронируют туры и в Абхазию, — на 20-40% опережая показатели прошлого года. По данным экспертов, рост наблюдается также в люксовом сегменте, где лидерами по раннему бронированию стали Мальдивы. В топе также находится Таиланд.

Турция в 2022 году стала лидирующим зарубежным направлением отдыха россиян, приняв, по предварительным данным, 5,2 миллиона туристов. В 2023 году турпоток из России, как ожидается, превысит 6 миллионов человек.