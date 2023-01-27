МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российские туроператоры, ощущая высокий спрос и загрузку популярных отелей Абхазии, в конце января закроют продажи по этому направлению в рамках акции раннего бронирования, рассказали РИА Новости представители отрасли. Премьер Абхазии рассказал о переговорах с Россией о выделении энергокредита

"Мы заканчиваем кампанию раннего бронирования по Абхазии в конце января, так как уже ряд популярных отелей начали присылать нам стоп-сейлы на лето, они уже полностью забронированы на определенные даты. В этом году отмечаем рост спроса на недорогие туры в три раза. Люди понимают, что вариантов выбора для поездки на лето может быть не так много, и, выбирая между популярными Турцией или Сочи, где цены на туры по ряду причин выше, они предпочитают бюджетную Абхазию", — рассказали в "Интуристе".

С этим мнением согласился и гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Он отметил, что компания в конце января также закроет продажи туров в Абхазию в рамках акции раннего бронирования. "Абхазия — лидер раннего бронирования, прирост год к году составляет 65%. Планируем завершить акцию к концу января, есть риск, что летом продавать будет нечего", — указал глава туроператора.

По мнению Ромашкина, туры на лето в Абхазию заканчиваются очень быстро за счет небольшой гостиничной базы. "Поток растет быстрее отельной инфраструктуры, мест всем не хватает, это ускоряет продажи в начале года", — подчеркнул гендиректор "Дельфина". Привлекает туристов и стоимость пакетных туров, которые на семь ночей в июне с перелетом и трансфером на двоих в рамках акции раннего бронирования стартуют от 32,8 тысячи рублей.

При этом в "Интуристе" отметили, что в Абхазии стремятся к увеличению номерного фонда. Пример тому — новая тенденция: открытие глэмпингов в горах, которые стали пользоваться спросом. В компании уточнили, что в Абхазии появились отели, работающие по системе "все включено" и бутик-отели с гастрономической составляющей. "Плюс идет реновация номерного фонда и открытие новых гостиниц не только в близлежащих к границе Гагре и Пицунде, но и в Гудауте, Новом Афоне и Сухуме", — добавили в "Интуристе".

Туроператоры также сообщили РИА Новости о том, что в конце января они закроют и продажи туров по России в рамках акции. Кампания раннего бронирования позволяет туристам приобрести путевки со скидками, а также оплатить тур частями. Скидки зачастую составляют от 7-10 до 30%.