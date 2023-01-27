МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Рост цен на летние туры в Турцию на 15-30% в связи с подорожанием отелей и высоким спросом со стороны европейских рынков не снизит интерес россиян к отдыху в этой стране, рассказали РИА Новости представители отрасли. Российские туроператоры готовы продавать туры с перелетом в Грузию

"Касаемо повышения цен, то самое больше было в 2022 году из-за инфляции и подорожания перевозки — в среднем на 70%. На 2023 год из того, что опубликовано, видно, что стоимость туров на 15-30% выше. Это связано с повышением цен в отелях Турции и высоким спросом со стороны других рынков, в том числе европейского", — сказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

С этим мнением согласились и в "Интуристе". "Сегодня на Турцию идет очень активный спрос от туристов из Европы. Турецкие отели уверенны в своей загрузке и смело повышают цены. Мы пока продаем туры, благодаря акции раннего бронирования, по ценам лета 2022 года, но уже видим, что когда акция закончится, цены будут гораздо выше того, что было в 2022 году. Даже сейчас на конец февраля цены по акции плавно повышаются — примерно на 30% от того, что было в это время год назад", — сообщили в туроператоре.

В то же время в компании уверены, что на спросе со стороны россиян рост цен не скажется. "Это самый массовый рынок, плюс доступная перевозка из различных городов России. Сегодня практически нет стран, куда можно было бы так же легко поехать. Мы уверенны, что спрос на Турцию будет, но, как вариант, россиянам придется выбирать более бюджетные отели по сравнению с теми, к которым они привыкли", — добавили в "Интуристе".

Аналогичную позицию высказали и в туроператорах Fun&Sun и Anex Tour. В компаниях также отметили, что не ждут снижения числа бронирований туров.

"Мы не ожидаем, что турпоток в Турцию в этом году снизится. Цены растут ежегодно — в пределах 7-15% в зависимости от гостиниц и стоимости на прочие услуги, это обычная практика. Тем не менее спрос регулирует ценовой диапазон. В этом году, как и ранее, Турция будет наиболее массовым направлением с наибольшим объемом перевозки у туроператоров", — сказали в Anex Tour. "Спрос не сократится, он имеет потенциал к росту, но сдерживается наличием доступной перевозки. Турция традиционно в лидерах продаж", — указали в Fun&Sun.

Вице-президент РСТ отметил, что конечная цена летом и весной будет зависеть от объема перевозок. "Надеемся, что перевозок будет не меньше, чем в 2022 году. Тогда и стоимость туров будет стабильна, если нет, то будет еще больший рост. Второй вопрос — курс валют и то, каким он будет при оплате путевок", — сообщил Горин.