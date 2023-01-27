ПЕКИН, 27 янв — ПРАЙМ. Число трансграничных поездок в Китае в период выходных по случаю Нового года по лунному календарю увеличилось более чем на 120% по сравнению с годом ранее на фоне снятия в стране антиковидных ограничительных мер, сообщило в пятницу государственное управление по делам миграции КНР. В феврале могут возобновиться безвизовые поездки из Приморья в Китай

"В период с 21 по 26 января миграционные службы по всей стране зафиксировали в общей сложности 2,392 миллиона пересечений границ, что на 123,9% больше, чем на выходных по случаю Праздника весны в прошлом году (31 января — 5 февраля 2022 года)", — говорится в сообщении Управления.

Отмечается, что всего за шесть дней в страну въехали 1,2 миллиона человек, что на 127,2% больше, чем в прошлом году. Выехали из страны 1,19 миллиона человек, на 120,7% больше, чем годом ранее.

Праздник весны или Китайский новый год, в этом году выпал на ночь на 22 января. Выходные по случаю праздника в Китае продлятся с 21 по 27 января.

Период новогодних каникул в Китае ежегодно сопровождается массовыми поездками как внутри страны, так и за границу. Миллионы китайцев возвращаются в родные города, чтобы встретить Новый год в кругу семьи. Количество поездок в предыдущие годы значительно снизилось из-за строгих антиковидных мер.

Государственное управление по делам миграции КНР ранее сообщало, что с 8 января скорректирует меры миграционной политики, в том числе возобновится прием заявлений граждан Китая на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны.