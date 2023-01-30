МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Стоимость туров в Россию для китайцев после открытия границ по итогам пандемии повысится вдвое, но вырастет и их качество, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Поток российских туристов в Таиланд вырос в 14 раз в 2022 году

"Можно фиксировать рост цен примерно в два раза. Ранее туры продавались за 6-8 тысяч юаней за поездку на восемь-девять дней, сейчас аналогичные предложения продаются за 12-14 тысяч юаней. Таким образом, туры в Россию по стоимости приближаются к турам в Европу", — заявила РИА Новости директор Лаборатории изучения китайского туризма Полина Рысакова.

"Во-первых, себестоимость растет из-за меньшего количества людей в группе, во-вторых это удорожание стоимости перелетов. Рейсов стало меньше, чем до пандемии. Прекратились государственные дотации со стороны китайского правительства в адрес региональных перевозчиков. Третий фактор – это попытка уйти от туров с заниженной стоимостью, когда цена ниже себестоимости компенсировалась за счет магазинов и продажи сувениров", — добавила Рысакова.

Эксперт указала, что за время пандемии в России был принят закон о гидах-переводчиках, экскурсоводах и горных проводниках, где четко указано требование гражданства России и наличия аккредитации. Это приведет к увеличению стоимости услуг гидов и повышению их качества.

"Туры становятся дороже, клиент более требовательный и опытный. Возможно, мы придем к модели более качественного туризма", — заключила Рысакова.

Эксперт напомнила, что из-за противоэпидемических мер большинство стран Европы для китайских туристов остаются закрытыми, поэтому спрос на туры в Россию будет довольно высоким, даже несмотря на ценовой фактор. Союз туриндустрии рассказал о последствиях отмены НДС для туроператоров

Международный бизнес-эксперт по PR и стратегическому маркетингу в сфере туризма и гостеприимства Асель Смоляр полагает, что из-за пандемии изменился и контингент китайских туристов, и их предпочтения. В этом году в Россию, скорее всего, не поедут пенсионеры и детские группы. В то же время ожидается рост интереса к экотуризму.

"Экотуризм сейчас номер номер, особенно после пандемии. Они будут ехать не в большие города, а туда, где можно оздоровиться. Поэтому санаторно-курортные рекреационные зоны получают уникальный шанс привлечь китайских туристов. А места большого скопления людей воспринимаются как не вполне безопасные", — сказала Смоляр в ходе специализированного семинара в Москве.

По словам заместителя председателя совета туристической ассоциации "Мир без границ" Александра Львова, подготовка к восстановлению туристического потока из Китая в России уже началась.

"Регионам необходимо уже сейчас начинать стремительно готовиться к возвращению китайского группового туристического потока. Провести ревизию нормативной базы, обновить реестры туроператоров, проверить отели на предмет текущего соответствия требованиям, провести инспекцию гидовского сообщества", — заявил он РИА Новости. Туроператоры рассказали о количестве российских туристов на Шри-Ланке

"Ценообразование на китайском фронте всегда зависело не от конкретных отелей или автобусов, а от договоренностей между бизнес-партнерами. После возобновления безвизовых потоков, с учетом относительно небольшого выбора у китайских туристов направлений для зарубежного отдыха главную роль будет играть не стоимость продукта, а грамотно проработанное, сформулированное и просчитанное продуктовое предложение", — заключил Львов.

Ранее глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский сообщил, что 8 февраля будет утверждена процедура реализации межправительственного соглашения России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках. Данное соглашение правительство России приостановило в январе 2020 году, в разгар пандемии, и теперь стоит вопрос о его возобновлении.