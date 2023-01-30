МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Московские отели в 2022 году в среднем были загружены на 57%, подсчитала консалтинговая компания Commonwealth Partnership (CMWP). Собянин: более трети москвичей работают в малых и средних предприятиях

"Средняя цена на номер составила примерно 6,9 тысячи рублей, что на 8,3% выше, чем в 2021 году. Хотя векторы изменения показателей загрузки и средней цены на номер для отдельных ценовых категорий были разнонаправленными, по результатам года практически все ценовые сегменты показали улучшение операционных результатов по показателю доходности на номер в сравнении с 2021 годом", — говорится в сообщении компании.

Главным "пострадавшим" сегментом столичного гостиничного рынка, по данным CMWP, стал люксовый, в котором сжатие спроса сдерживало среднегодовую загрузку отелей в пределах 35-40% и привело к снижению доходности на номер почти на 20%.

"С операционной точки зрения гостиничный бизнес показал свою высокую устойчивость и адаптивность к быстро меняющимся объемам спроса — благодаря все тому же ресурсу внутрироссийского спроса, который уже выручал московские гостиницы в ходе пандемийных 2020-2021 годов, а также не в последнюю очередь благодаря льготе по нулевой ставке НДС на услуги гостиничного размещения, которая была оперативно введена на федеральном уровне на пятилетний срок, начиная с 1 июля 2022 года", — приводится в сообщении комментарий партнера компании Марины Усенко.

Как отмечается в нем, значительно возросшие в 2022 году риски для российского бизнеса затормозили девелоперские проекты в гостиничном сегменте, включая находившиеся на финальных этапах строительства. В связи с этим прирост номерного фонда в объеме предложения современного качества, учитываемого CMWP, составил лишь 340 номеров, за счет одного гостиничного проекта — Soluxe Hotel Moscow. Иностранцы перечислили в бюджет Москвы рекордную сумму налогов

Открытие остальных 800 номеров в шести сетевых отелях, заявленных к вводу в 2022 году, сместилось на 2023 год. Основная причина — необходимость замены брендов и управляющих компаний из-за решения ряда глобальных операторов не расширять или полностью свернуть присутствие в России, указали аналитики консалтинговой компании. Они прогнозируют, что с учетом этих проектов, прирост предложения по итогам 2023 года может составить 4,5%.

"Прямым результатом текущего периода волатильности, начавшегося еще в 2020 году, является резкое торможение ожидаемого прироста номерного фонда уже после 2024 года, когда должны быть завершены и открыты большая часть из начатых ранее проектов", — добавляется в сообщении.