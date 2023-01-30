МИД выразил надежду на восстановление турпотока в Китай
МИД выразил надежду, что турпоток из России в Китай восстановится
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Москва рассчитывает на восстановление турпотока из России в Китай, отмечает отсутствие препятствий для въезда китайских туристов, заявили в министерстве иностранных дел России.
Согласно опубликованному на портале ведомства документу, граждане Китая могут без препятствий въезжать на территорию России на основании виз, выдаваемых консульствами в соответствии с российским законодательнством.
"Приветствуем решение китайских властей о поэтапном снятии противоэпидемических ограничений, в том числе возобновлении туристических поездок своих граждан за границу, включая Россию. В данной связи рассчитываем на постепенное восстановление турпотока и в обратном направлении – из России в Китай", — подчеркнули в МИД.
https://1prime.ru/tourism/20230130/839623271.html
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