МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Москва рассчитывает на восстановление турпотока из России в Китай, отмечает отсутствие препятствий для въезда китайских туристов, заявили в министерстве иностранных дел России. Эксперты спрогнозировали двукратное подорожание туров в Россию для китайцев

Согласно опубликованному на портале ведомства документу, граждане Китая могут без препятствий въезжать на территорию России на основании виз, выдаваемых консульствами в соответствии с российским законодательнством.

"Приветствуем решение китайских властей о поэтапном снятии противоэпидемических ограничений, в том числе возобновлении туристических поездок своих граждан за границу, включая Россию. В данной связи рассчитываем на постепенное восстановление турпотока и в обратном направлении – из России в Китай", — подчеркнули в МИД.