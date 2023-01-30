МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Краснодарская компания "Горные вершины" подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении предварительного согласия на приобретение курорта "Архыз", сообщили в ведомстве. ФАС подготовила изменения по торгам по аренде государственного имущества

"В ФАС поступило ходатайство компании "Горные вершины" о получении предварительного согласия на приобретение курорта "Архыз". Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на рынок присутствия АО "УК Архыз", — говорится в сообщении.

Горнолыжный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии, созданный с нуля государством, весной 2023 года перейдет частному инвестору на условиях открытого конкурса. В настоящее время проводится прием заявок на участие в конкурсе по покупке курорта "Архыз". Конкурсные процедуры пройдут после окончания приема заявок 14 февраля.

"Архыз" – флагманский курорт Северо-Кавказского туристического кластера под управлением Минэкономразвития РФ. Всего в состав кластера входят шесть туристско-рекреационных ОЭЗ, в которых "Кавказ.РФ" строит и развивает курорты. Наиболее известные из них – "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи". В правительстве РФ направление курирует вице-премьер Александр Новак.