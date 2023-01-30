МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Пляжные страны европейского восточного Средиземноморья потеряли в 2022 году до 90% российских туристов, турпоток в Грецию за год сократился на 83%, а на Кипр — на 91,3%, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). АТОР сообщила о подорожании туров в Венесуэлу и на Шри-Ланку

В ассоциации, ссылаясь на данные Банка Греции, сообщили, что за три квартала 2022 года в страну зафиксировано 31,3 тысячи прибытий российских граждан.

"Экстраполяция данных первого квартала на четвертый позволяет предположить, что за весь 2022 год Грецию посетили максимум 40 тысяч туристов из РФ. При сопоставлении со статистикой Погранслужбы ФСБ РФ за прошлые годы, это на 83% меньше, чем посетили эту страну в "ковидном" 2021 году и на 94,8% меньше, чем в 2019, доковидном, году. Российский турпоток в Греции был в значительной степени замещен большим ростом количества прибытий из европейских стран", — сообщили в АТОР.

По данным ассоциации, в республику Кипр за весь 2022 год в зафиксировано 3,2 миллиона туристических прибытий, что на 65% больше, чем в 2021 году, но на 19,5% меньше, чем в 2019 году. "В 2022 году лидерами по прибытиям на Кипр стали Великобритания (1,2 миллиона), Израиль (277 тысяч), Германия (192 тысячи). Зафиксировали также 45,3 тысячи прибытия граждан России. Это на 91,3% меньше, чем в 2021 году, и на 94,2% меньше, чем в 2019 году", — добавили аналитики.