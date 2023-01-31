СТАМБУЛ, 31 янв — ПРАЙМ. Доходы Турции от туризма за 2022 год превысили рекордные 46 миллиардов долларов, заявил министр туризма Мехмет Нури Эрсой. Туроператоры сделали прогноз по спросу на летние туры в Турцию

"Мы установили рекорд по доходам от туризма за 2022 год — более 46 миллиардов долларов. Мы лучше других стран оправились после пандемии", — заявил Эрсой на брифинге, транслировавшемся в его Twitter-аккаунте.

По словам турецкого министра, в 2023 году ожидается новый рекорд — более 56 миллиардов долларов доходов от туризма. Власти надеются, что туристы в среднем будут тратить 95 долларов в сутки в нынешнем году, а к 2028 году — уже 118 долларов.

"Наша цель — довести доходы от туризма до 100 миллиардов долларов к 2028 году, а число туристов — до 90 миллионов", — добавил министр.

Согласно опубликованным во вторник данным Бюро статистики Турции (TUIK), рост доходов по сравнению с "пандемийным" 2021 годом составил 53,4%, общая сумма доходов за 2022 год более 46 миллиардов 284 миллионов долларов.

В соответствии с данными бюро из страны за 2022 год выехали более 51,3 миллиона человек, из них более 7 миллионов — постоянно проживающие за границей турки.