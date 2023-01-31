МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Утвержденный Росстандартом национальный стандарт оказания гостиничных услуг "все включено" и "ультра все включено", который будет введен в России 30 июня, не отразится на стоимости гостиниц, а позволит обелить рынок и предоставить путешественникам более качественные услуги, завил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Эксперты оценили загруженность московских отелей в 2022 году

"Напрямую появление ГОСТа не приведет к повышению или понижению цен. Эта мера направлена исключительно на то, чтобы стандартизировать набор сервисов и повысить качество предоставляемых услуг, а также защитить нашего потребителя, который сейчас дезориентирован и иногда сталкивается с некачественной услугой", — сказал Уманский на пресс-конференции в "Известиях".

Он отметил, что в РФ отели работают по системе "все включено" порядка 10 лет. При этом в последнее время, ввиду роста спроса на эту услугу, участились случаи, когда предприниматели, злоупотребляя маркетинговым термином, создают продукт, не соответствующий общепринятым правилам подобного формата услуг. "Таких случаев стало все больше. В этой связи мы решили сформулировать стандарт, чтобы потребитель смог лучше ориентироваться в предложенных вариантах", — уточнил глава РСТ.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов сообщил, что в РФ по системе "все включено" работает порядка 150-200 отелей, большинство из которых располагается на морских курортах. При этом он отметил, что термин "все включено" во всем мире носит лишь маркетинговый характер. "Нет понятия международного стандарта "все включено". У каждой страны, по сути, правила свои… Поэтому у нас сейчас создается основа, на которой будут развиваться отечественные курорты", — указал он. Союз туриндустрии рассказал о последствиях отмены НДС для туроператоров

Уманский уточнил, что при разработке стандарта учитывался обобщенный международный опыт, а текущий ГОСТ направлен исключительно на отели, работающие с семейной аудиторией. "ГОСТ должен описать и инфраструктуру, которая должна быть в отеле, заявляющем, что работает на "все включено", и параметры предоставления услуг, в частности, услуги промежуточного питания: из скольких блюд оно должно состоять, и временные промежутки, когда должно предоставляться", — добавил Уманский.

Одна из разработчиков ГОСТа Лилия Биткулова отметила, что стандарт будет носить рекомендательный характер, а также корректироваться и дополняться. При этом начальник управления стандартизации Росстандарта Ирина Киреева уточнила, что если отель заявит о соответствии ГОСТу, то для него он станет обязательным, а нарушение может повлечь административный штраф. Она добавила, что стандарт на данный момент проходит процедуру издания и после этого будет размещен на сайте ведомства.