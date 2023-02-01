МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Министр экономического развития Максим Решетников предложил властям Кемеровской области подать заявку на создание туристической особой экономической зоны, по принципу тех, что созданы в Иркутской области, Алтайском крае и на Северном Кавказе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Новый резидент калининградской ОЭЗ вложит средства в морские перевозки

"Для развития спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", министр предложил региону подать заявку к рассмотрению на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. В том числе с учетом опыта создания таких территорий в Иркутской области, Алтайском крае и на Северном Кавказе", — сообщили в министерстве, уточнив, что она будет создана к 2024 году.

"Развитие крупных парков развлечений в России становятся точками притяжений для туристов. Эти проекты обладают большим мультипликативным эффектом в туризме. Таких парков должно быть от 7 до 9 на территории страны. В России уже есть два хороших примера: "Сочи-парк" и "Остров мечты" в Москве. За счет появления большого парка развлечений в Сибири, в том числе вырастет число автотуристов из соседних регионов", — сказал министр, слова которого привели в сообщении.

В ведомстве добавили, что министр также поручил региону проработать совместно с инвесторами реализацию крупных проектов в сфере туризма для включения в стратегию развития Сибирского федерального округа.

"Уже есть понимание по ряду значимых проектов, чей экономический и социальный эффект будет иметь существенное влияние на развитие сибирских регионов и России в целом. В том числе это развитие туризма в Горной Шории — на территории моногородов Шерегеш и Междуреченск. Ряд инвесторов готовы вкладывать деньги в отрасль", — приводятся в сообщении слова губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Он добавил, что в целом на развитие сферы туризма Шерегеша и Междуреченска планируется направить около 150 миллиардов рублей и создать не менее 6 тысяч рабочих мест.