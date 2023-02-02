МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россиянам в феврале выгоднее лететь в Абу-Даби (ОАЭ) и в этом же месяце покупать билеты в Турцию и Египет на весну, в среднем они будут практически в два раза дешевле, чем год назад, говорится в исследовании сервиса по бронированию авиабилетов "Авиасейлс". Египет увеличит объемы операций с Россией в нацвалютах

Сервис проанализировал, как меняются цены на популярные зарубежные направления в течение года, и рассказал, когда выгоднее бронировать авиабилеты. "В феврале выгоднее лететь в Абу-Даби (ОАЭ). Билеты в эмират с вылетом зимой выгоднее брать минимум за две недели до поездки. Авиабилеты Москва — Абу-Даби с пересадкой на февральские праздники можно найти от 12 тысяч рублей", — сообщили аналитики.

"Если сейчас бронировать путешествие на весну, то выгодно лететь в Турцию (11 тысяч рублей с пересадкой и 15 тысяч — с прямым перелетом), в Египет (18 тысяч рублей без пересадок), на Мальдивы (39 тысяч с пересадкой), и в Таиланд (40 тысяч с пересадкой). Для сравнения, год назад средний чек по этим направлениям весной составлял 30 тысяч рублей в Турцию, 26 тысяч — в Египет, 58 тысяч — на Мальдивы и 50 тысяч — в Таиланд", — добавили в сервисе.

Аналитики подчеркнули, что дальновидные путешественники уже сейчас могут найти выгодные направления на лето и осень, но их лучше бронировать как можно раньше. Так, билеты в Черногорию на эти периоды начинаются от 35 тысяч рублей с пересадкой, в Грузию — от 17 тысяч с пересадкой, Сейшелы — от 29 тысяч с пересадкой и 42 тысячи — на прямых рейсах, а также на Шри-Ланку — от 35 тысяч с пересадкой и 49 тысяч на прямых рейсах.

Эксперты сервиса рекомендуют туристам, которые до конца не определились со своими планами, выбирать возвратные авиабилеты. "Они, как правило, дороже невозвратных, но дают гибкость в планировании. При этом внимательно читайте условия возврата — они варьируются у разных авиакомпаний и могут предусматривать удержание части стоимости билета", — пояснили в "Авиасейлс".

Говоря о страховке от невыезда, в сервисе уточнили, что она может подойти не всем. "Обычно страховка покрывает случаи отмены путешествия из-за травм или отказа в визе при условии, что вы подали все требуемые документы в консульство вовремя", — заключили эксперты.