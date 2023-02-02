МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Аномально тёплая погода в новогодние праздники в Сочи вызвала повышенный спрос среди туристов на морские прогулки, пассажиропоток в этот период увеличился примерно на 20% в сравнении с летним пиком, рассказал РИА Новости генеральный директор Морского торгового порта Сочи Юрий Владимиров. Спрос на одежду отечественных fashion-брендов в России за год утроился

Горные курорты Сочи не могут запустить все трассы для катания из-за нехватки снега. Сегодня в Сочи сохраняется тёплая погода, в ближайшую неделю снега на нижних отметках в горах не будет, отмечали синоптики.

По словам Владимирова, туристы вместо катания в горах отправляются в город и пользуются там развлекательными услугами, одна из которых — морские прогулки в порту Сочи.

"Из-за того, что в этом году снега мало, поэтому во время январских праздников здесь был бум такой, которого в августе не было. Примерно процентов на 20 больше, чем в пиковые дни августа или сентября. Очень много было людей, погода была тёплая, хорошая. Поэтому спрос был большим", — сказал Владимиров.

Отсутствие снегопадов в горах привело к росту числа посетителей в сочинском "Дендрарии", показатели за новогодние дни увеличились на 30%, рассказывали агентству в пресс-службе Сочинского национального парка.