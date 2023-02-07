МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Геоинформационную систему "Археологические памятники России" можно состыковать с программой по развитию туризма и таким образом привлечь финансирование на продолжение научной работы, заявил в ходе встречи во вторник с учеными. Китай возобновил групповые туристические поездки в Россию

Директор Института археологии РАН Николай Макаров рассказал о реализации геоинформационной системы, где все археологические памятники привязаны к географическим координатам и демонстрируются на публичных цифровых картах компании "Яндекс". Он поинтересовался у Мишустина, можно ли привлечь "Яндекс" или другие IT-корпорации для дальнейшего финансирования этого проекта.

"Нет, думаю, что нет. Для того чтобы корпорации в этом участвовали, нужно за что-то зацепиться, чтобы было интересно. Мы с удовольствием попросим и проинформируем их о такой замечательной истории, но для того, чтобы вкладывать деньги, нужно это как-то монетизировать", — сказал премьер, отвечая на просьбу ученых.

По его словам, глядя на курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко, ему пришла в голову идея, как это сделать. Мишустин утвердил график выпуска и распределения жилищных сертификатов

"Дело в том, что туристические компании предлагают туры, создают центры притяжения, и когда вам интересно расскажут о каком-то месте, об историческом наследии, это (создает) возможности монетизировать работы, которые дальше пойдут, и привлечь те же самые корпорации", — сказал Мишустин, отметив, что поручает "министерству экономического развития, Максиму Геннадьевичу Решетникову совместно с Дмитрием Николаевичем (Чернышенко) отработать, как это можно инкорпорировать в проект по туризму".

Премьер также предложил компаниям, которые инвестируют в туризм, и корпорации "Туризм РФ" давать эти карты как "компас", чтобы создавать дополнительный интерес у путешественников. "Что касается крупных компаний, конечно, надо им предложить, но тут будет зависеть от их личного отношения, они захотят монетизацию", — заключил Мишустин.