ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — ПРАЙМ. Туристический пассажирооборот из КНР в РФ через пункты пропуска на Дальнем Востоке восстановится до допандемийного уровня, как ожидается, уже в ближайшем туристическом сезоне, сообщил журналистам во Владивостоке замруководителя ФТС России Владимир Ивин. Мишустин предложил внести изменения в программу по развитию туризма

"Идет последовательное развитие. Пока в основном перемещаются физические лица, которые следуют для целей бизнеса, учебы, гуманитарных целей, связанных с семейными вопросами. А что касается настоящего туристического потока, ожидаем, что в ближайшее время, ближайший туристический сезон он уже в полном объёме вернет показатели пассажирооборота на те уровни, которые были до пандемии", — сказал Ивин.

Ранее сообщалось, что китайские туристические агентства с понедельника возобновили организацию групповых туров в Россию после трехлетнего перерыва. Авиакомпания "Аврора" запустит рейс Владивосток — Харбин 26 марта, билеты уже можно приобрести. При этом не продлено соглашение о безвизовых туристических обменах, решение об их возобновлении может быть принято в первой декаде февраля, отмечали представители туротрасли и властей Приморья.