МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило регионам свыше 5 млрд рублей на грантовую поддержку бизнеса, работающего в туристической сфере, сообщил на совещании кабмина в четверг премьер-министр Михаил Мишустин. МЭР и Минтранс создадут группу по транспортному обеспечению туротрасли

"Правительство также выделило регионам свыше 5 млрд рублей на грантовую поддержку бизнеса, который работает в этой сфере. Из них более 3 млрд будут направлены на реализацию общественных инициатив, в том числе по обустройству национальных маршрутов и зон отдыха", — сказал Мишустин.

Около 700 млн рублей будут предусмотрены на проекты по возведению кемпингов и автокемпингов. Еще 1,5 млрд рублей предназначены для компаний, которые занимаются обновлением инфраструктуры для путешествий. "Эти средства пойдут в основном на приобретение туристического оборудования, создание круглогодичных бассейнов, закупку новых путеводителей, а также обеспечение безбарьерной среды", — сообщил Мишустин.