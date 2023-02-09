МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 24 регионам более 6 млрд рублей на программы по созданию туристических пространств в центрах городов, это позволит создать в населенных пунктах единое архитектурное и культурное пространство, сообщил на совещании кабмина в четверг премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин предложил внести изменения в программу по развитию туризма

Во время совещания Мишустин напомнил, что в российских регионах разрабатываются программы по проектированию туристических пространств в центрах городов. "На их реализацию в текущем году правительство предоставит 24 российским субъектам сумму более 6 млрд рублей", — сказал Мишустин.

"Средства эти помогут создать единое архитектурное, культурное пространство в популярных туристических местах и, что важно, объединить достопримечательности, провести благоустройство, внедрить там продуманную, удобную комфортную для людей навигацию, оформить все в общем стиле. Все это очень важно для привлечения и удобства как путешественников, так и самих жителей этих населенных пунктов", — подчеркнул Мишустин.