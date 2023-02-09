МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский туроператор Fun&Sun и круизная компания "Водоходъ" запустили круизные туры по России, стоимость путевок стартует от 20,5 тысячи рублей, а загрузка первых рейсов составляет уже порядка 50%, сообщил журналистам гендиректор Fun&Sun Владимир Рубцов. МЭР разработает план мероприятий по развитию круизного туризма в России

"В России впервые туроператор заходит на теплоход. Мы с 2019 года взяли стратегию на развитие внутреннего туризма, но года два назад поняли, что чего-то не хватает в нашем продукте, а именно — круизов. Мы решили создать с опытными представителями круизной отрасли коллаборацию по реализации совместного продукта", — сказал Рубцов.

Круизы будут осуществляться с 29 апреля по 2 октября на теплоходе премиум-класса "Нижний Новгород", который в отельном эквиваленте соответствует четырем звездам. Туроператор в рамках договора обеспечит концепцию отдыха — авторское меню, программу развлечений, в том числе детский клуб "Тукан", "Водоходъ" же будет отвечать за обслуживание туристов на теплоходе, экскурсионную программу по маршруту и безопасность.

"Мы наблюдаем рост интереса граждан как к путешествиям по России, так и к речным круизам. Из четырех людей, попробовавших круизы возвращается не менее трех. Потенциал роста у этого отдыха есть, однако до пандемии фиксировали низкую осведомленность граждан к этому виду отдыха — не более, чем 5% людей знали, что есть такой вид туризма. Поэтому в рамках развития мы в том числе увидели необходимость в кооперации с представителями массового туристического бизнеса", — отметил гендиректор "Водоходъ" Ришат Багаутдинов.

Круизы будут стартовать из четырех городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. Их продолжительность составит от 3 до 14 дней. Стоимость туров начинается от 20,5 тысячи до 60 тысяч рублей на одного. Ожидается, что за навигацию в этом году порядка 4,5 тысячи человек воспользуются продуктом. Гендиректор Fun&Sun отметил, что бронирования идут активно, загрузка первых рейсов составляет порядка 50%.