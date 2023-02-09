Таиланд намерен расширить крупные аэропорты, чтобы справиться с растущим турпотоком
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Таиланд намерен расширить как минимум четыре своих крупных международных аэропорта, чтобы совладать с растущим потоком туристов на фоне отмены ковидных ограничений, заявила заместитель спикера правительства страны Трайсули Тайсаранакул.
"Расширение аэропортов призвано учесть прогнозы Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) о 200 миллионах иностранных туристах, которые посетят Таиланд в 2023 году", — приводит слова Тайсаранакул местный портал Thaiger.
Уточняется, что власти королевства планируют расширить международный аэропорт Суварнабхуми (также известный как новый международный аэропорт Бангкока), международный аэропорт Дон Муанг, международный аэропорт Утапао в Паттайе и международный аэропорт Пхукета.
Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2022 года заняла третье место по турпотоку в Таиланд среди неазиатских стран. Число российских туристов, посетивших страну за год, выросло в 14 раз и составило 435 тысяч человек.
https://1prime.ru/tourism/20230209/839751853.html
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