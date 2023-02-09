МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Таиланд намерен расширить как минимум четыре своих крупных международных аэропорта, чтобы совладать с растущим потоком туристов на фоне отмены ковидных ограничений, заявила заместитель спикера правительства страны Трайсули Тайсаранакул. Поток российских туристов в Таиланд вырос в 14 раз в 2022 году

"Расширение аэропортов призвано учесть прогнозы Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) о 200 миллионах иностранных туристах, которые посетят Таиланд в 2023 году", — приводит слова Тайсаранакул местный портал Thaiger.

Уточняется, что власти королевства планируют расширить международный аэропорт Суварнабхуми (также известный как новый международный аэропорт Бангкока), международный аэропорт Дон Муанг, международный аэропорт Утапао в Паттайе и международный аэропорт Пхукета.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2022 года заняла третье место по турпотоку в Таиланд среди неазиатских стран. Число российских туристов, посетивших страну за год, выросло в 14 раз и составило 435 тысяч человек.