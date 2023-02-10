МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия в 2022 году заняла первое место по турпотоку в эмират Рас-эль-Хайма, в минувшем сезоне он принял рекордное количество российских путешественников — 107 тысяч туристов, рассказал РИА Новости исполнительный директор департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей. Стало известно, на что жаловались туристы, отдыхавшие в России в праздники

"Прошедший год был очень успешным и его итоги намного лучше, чем в предыдущие годы. Главным рынком для Рас-эль-Хаймы в 2022 году была Россия. Всего мы приняли 107 тысяч туристов из РФ. С октября по декабрь наблюдался основной турпоток из РФ", — рассказал Расбей.

Он отметил, что российский рынок всегда входил в топ-5 в Рас-эль-Хайме.

"Местные отели уже заточены под российских туристов: весь персонал говорит на русском языке. У нас есть все, что любят россияне — хорошие отели и пляжи как для бюджетных туристов, так и для состоятельных. Что касается перелетов, то сейчас есть только один прямой чартерный рейс из Москвы — на Azur Air, но также можно прилететь в Шарджу или Дубай, а оттуда до Рас-эль-Хаймы меньше часа на машине", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, эмират постепенно наращивает и восстанавливает туристический поток после пандемии. "В 2023 году сохраняется неопределенность, однако эмират готов увеличить турпоток еще как минимум на 10%", — подчеркнул Расбей.

Он отметил, что эмират рассчитывает к 2030 году увеличить турпоток до 3 миллионов иностранных туристов, в этой связи в Рас-эль-Хайме намерены нарастить гостиничный фонд еще на 4,8 тысячи номеров. "Сегодня российские туристы составляют порядка 80% от общего турпотока, поэтому мы возлагаем большие надежды на этот рынок в будущем", — уточнил Расбей.