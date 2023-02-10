МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Спрос на летние путевки внутри России в январе по сравнению с декабрем вырос в 5 раз, однако вместе с ним вырос средний чек на такие туры, рассказали РИА Новости в сервисе по бронированию туров "Слетать.ру". Куда поедут россияне отдыхать летом-2023 и сколько за это отдадут

"В январе 2023 года произошел существенный рост спроса на отдых в России по сравнению с предшествующим месяцем. Так, общее количество бронирований на направлении за анализируемый период увеличилось более чем в 5 раз, из них туров с заездами в предстоящем летнем сезоне стало больше в 21 раз", — рассказали в сервисе.

Там также сообщили, что в декабре 2022 года доля России немного превышала 11%, а уже в январе она достигла показателя в 20,5% от всего объема продаж по компании. "Изменился в большую сторону и средний чек на отдых в летнем сезоне (по России — ред.): в декабре он составлял 83,9 тысячи рублей, а месяц спустя — 91,1 тысячи рублей", — указали аналитики.

Наибольшим спросом сейчас пользуются туры в Сочи. По данным сервиса, отправиться сюда планируют более половины всех путешественников, бронирующих туры внутри страны. Также в топ-5 регионов входят Ставропольский край, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым.