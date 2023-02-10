МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Стоимость путевок из России в Египет в январе по сравнению с декабрем выросла на 11%, увеличились и цены на поездки к черноморскому побережью и в Крым — на 5,5%, следует из данных Росстата. Правительство выделит более шести миллиардов рублей на развитие туризма

"Среди услуг зарубежного туризма (в январе- ред.) увеличились цены на поездки: на отдых в Египет – на 11%, ОАЭ – на 4,9%, отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 3,5%, страны Закавказья – на 2,8%, отдельные страны Средней Азии – на 1,8%, Турцию – на 1%. Цены на поездки в Беларусь снизились на 0,3%", — сообщили в Росстате.

При этом в ведомстве также рассказали о росте цен на услуги внутреннего туризма и отдыха в России. "Стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье и в Крым – (выросла — ред.) на 5,5%, путевок в санатории – на 3,2%, автобусных экскурсий – на 2,6%, экскурсионных туров по России – на 1,9%", — указали в Росстате.

По данным ведомства, подорожало за отчетный период на 1,2% проживание в гостиницах с четырьмя-пятью звездами и речные круизы на территории России. Путевки в дома отдыха и пансионаты выросли на 0,7%.

В то же время, согласно статистике, больше всего подешевела стоимость авиаперелета экономическим классом по России — на 11,8%. Снизились и цены на проживание в гостиницах с одной звездой и мотелях — на 1,5%.