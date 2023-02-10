МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило более 6 миллиардов рублей на поддержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Правительство выделит более шести миллиардов рублей на развитие туризма

В августе 2022 года Ростуризм выбрал победителей впервые проводимого в России конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Тогда было решено, что поддержку получит 31 инициатива на общую сумму в 6 миллиардов рублей. Города-победители в течение 2023 года смогут на федеральные средства внедрить в туристических центрах единый архитектурный и дизайн-код, обновить в соответствии с ним вывески, навигацию, создать инклюзивную среду и многое другое.

"…направить в 2023 году Минэкономразвития России бюджетные ассигнования в размере 6079000 тысяч рублей… на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города", — говорится в тексте распоряжения.

В список регионов, которым выделят субсидии, вошли Свердловская, Нижегородская, Пермская, Калининградская области и ряд других.