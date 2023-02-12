МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Из-за оттока туристов из России чешскому курорту Карловы Вары грозит гибель, пишут в статье для издания Aktuálně обозреватели Томаш Клезл и Якуб Плигал. В Чехии объяснили, почему крах Евросоюза неизбежен

Авторы констатируют, что туристы из других стран не способны их заменить: во-первых, мало кто из них приезжает в Карловы Вары на лечение так часто, как русские, а во-вторых, по сравнению с русским они мало тратят.

По этой причине отели и магазины терпят убытки, и у них остается два варианта — либо закрыться, либо перепрофилироваться под интересы жителей Запада.

Мэр города Андреа Пфеффер-Ферклов сокрушается, что курорт может просто закрыться. В настоящий момент администрация курорта проводит кампанию по привлечению россиян, которые давно живут за границей.