Aktuálně: чешский курорт может закрыться без туристов из России
Aktuálně: чешский курорт Карловы Вары может закрыться из-за отсутствия туристов из России
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Из-за оттока туристов из России чешскому курорту Карловы Вары грозит гибель, пишут в статье для издания Aktuálně обозреватели Томаш Клезл и Якуб Плигал.
Авторы констатируют, что туристы из других стран не способны их заменить: во-первых, мало кто из них приезжает в Карловы Вары на лечение так часто, как русские, а во-вторых, по сравнению с русским они мало тратят.
По этой причине отели и магазины терпят убытки, и у них остается два варианта — либо закрыться, либо перепрофилироваться под интересы жителей Запада.
Мэр города Андреа Пфеффер-Ферклов сокрушается, что курорт может просто закрыться. В настоящий момент администрация курорта проводит кампанию по привлечению россиян, которые давно живут за границей.
https://1prime.ru/tourism/20230212/839779118.html
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