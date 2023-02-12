МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Первый зимний чартерный рейс 2023 года со 158 пассажирами на борту прибыл в столицу Бурятии для знакомства с туристическим потенциалом республики, сообщает пресс-служба минтуризма региона. Стало известно, на что жаловались туристы, отдыхавшие в России в праздники

"Сегодня, 12 февраля, в Бурятию прибыл первый зимний чартерный рейс 2023 года… На первом рейсе прибыло 158 гостей из Москвы. Среди них — 18 ведущих туроператоров из городов России, которые за неделю успеют познакомиться с туристическим потенциалом нашей республики и посетить туристическую выставку в братской стране — Монголии", — говорится в телеграм-канале местного минтуризма.

Отмечается, что это уже шестая чартерная программа. Ее реализует федеральный туроператор Fun&Sun при поддержке правительства России, правительства Бурятии, министерства туризма республики, туристского информационного центра "Байкал" и туроператоров региона.

Ранее в республиканском правительстве отмечали увеличение турпотока по итогам 2022 года, в том числе за счет зимнего и летнего "чартера". В прошлом году в Бурятии было принято 15 таких рейсов и около 2,5 тысячи туристов.